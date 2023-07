An Giang: Không chấp nhận dự án tuyến tránh TP Long Xuyên chậm tiến độ

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các nhà thầu thi công dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên đẩy nhanh tiến độ, không chấp nhận việc lùi thời gian hoàn thành tới 9 tháng.

Ngày 14-7, sau khi trực tiếp kiểm tra trên công trường, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, dự án chỉ có chiều dài tuyến chính hơn 15km nhưng có đến 10 nhà thầu chính và phụ cùng thi công mà vẫn chậm tiến độ là rất khó hiểu.

Trong khi nguyên nhân chậm tiến độ không phải giải phóng mặt bằng chậm và do vấn đề nguồn cung vật liệu cát, đá. Ông Lê Hồng Quang chỉ đạo các nhà thầu phải chấn chỉnh ngay và có phương án tập trung thi công đảm bảo tiến độ dự án. Tập trung toàn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu theo hợp đồng đã ký kết.

Các nhà thầu tập trung tài chính, huy động thêm máy móc, thiết bị, tính toán phương án thi công bám sát với kế hoạch tổng thể và hợp đồng đã ký kết; phải có biện pháp thi công, giám sát công trình đảm bảo tốt nhất, đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên được khởi công vào tháng 1-2022. Tuyến có chiều dài chính hơn 15km và nâng cấp Quốc lộ 80 khoảng 2km, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu xây lắp, đang triển khai tổng cộng 39 mũi thi công.

Đến ngày 13-7, tổng lũy kế sản lượng thực hiện hơn 802/1.113 tỷ đồng, đạt 72%, chậm 3,29% so kế hoạch. Dự kiến thời điểm hoàn thành thông xe trên nền cát vào ngày 20-8-2023, thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng toàn tuyến vào ngày 30-9-2024, chậm so kế hoạch khoảng 9 tháng. Nguyên nhân chậm tiến độ do chờ gia tải nền đường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thay đổi thiết kế vì không có đủ cát modul lớn làm giếng cát.

Về vấn đề đắp gia tải cát nền đường (phần quan trọng nhất của dự án), UBND tỉnh An Giang đã hỗ trợ để nhà thầu lấy cát nhanh nhất nhưng đến nay tiến độ dự án vẫn không được cải thiện.

“Không vì đẩy nhanh tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Phải thu ngắn lại thời gian thi công, không chấp nhận việc trễ tiến độ 9 tháng so với hợp đồng. Nhà thầu cần quyết liệt, tập trung cao độ, dốc mọi nguồn lực, máy móc thi công công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ theo cam kết trong hợp đồng”, ông Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo.