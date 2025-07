TP Cần Thơ: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, có trọng tâm, cả trong các cuộc thẩm tra và trong kỳ họp với nhiều ý kiến phát biểu trí tuệ, sâu sắc, trên tinh thần xây dựng làm cơ sở để HĐND thành phố quyết nghị thông qua 12 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công,

Theo đó, HĐND TP Cần Thơ đã thảo luận và thông qua các quyết nghị về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách nhà nước của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn ngân sách nhà nước của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 của thành phố…

Trong 6 tháng đầu năm 2025, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc; bảo đảm tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; từng bước giải quyết các điểm nghẽn, hạn chế.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ, như: GRDP thành phố ước tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước; sản xuất công nghiệp tăng hơn 8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,22%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4,86%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, sản lượng lúa gần 3 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt gần 290 ngàn tấn, tăng 7,4%. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét, doanh thu du lịch tăng 20% so với cùng kỳ...

Đồng thời, hoàn thành trước thời hạn kế hoạch hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố”. Bộ máy chính quyền 2 cấp bước đầu được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, nhất là các nghị quyết về đầu tư công tư được HĐND thống nhất giao cho UBND TP Cần Thơ điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án trọng điểm, các dự án được bố trí vốn lớn, các khu tái định cư, dự án giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp... và giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Chú trọng phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng chất giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

VĨNH TƯỜNG