An Giang: Phiên tòa xét xử trùm buôn lậu Mười Tường hoãn lần thứ 2 do vắng luật sư

Đây là lần thứ 2, vụ án này hoãn xét xử. Trước đó vào tháng 2, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do xét thấy Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Ngày 28-7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong phần thủ tục, luật sư của 9 bị cáo Trần Thị Thảo Trang, Trương Văn Báo, Nguyễn Hồng Cam, Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Út có đơn xin hoãn phiên tòa. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại sau.

Theo cáo trạng mới điều tra bổ sung, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu. Bị cáo này đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền ngoại tệ (USD) sang Campuchia và nhận 51 kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng, chuyển về Việt Nam. Nhóm 24 bị cáo bị truy tố 2 tội danh gồm buôn lậu và vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (chủ tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng, đều tọa lạc tại TP Châu Đốc) và Dương Công Cường (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) để chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha, Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển...

Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bà trùm Mười Tường tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội “vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “rửa tiền” năm 2021.

Các lần xét xử cho các tội danh trước đây, bà Mười Tường đã nhận tổng cộng 23 năm tù cho các tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.