An Giang: Sắp hợp long cầu Châu Đốc

Cầu Châu Đốc là công trình cấp 1 nối 2 bờ thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), có nhịp giữa dài 120m được đúc tại chỗ. Tổng mức đầu tư công trình trên 534 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hợp long cuối năm nay, vượt tiến độ 30%.

Ngày 2-11, ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang cho biết vừa kiểm tra tiến độ thi công cầu Châu Đốc. Đây là công trình do Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư; 2 đơn vị liên doanh thi công là Công ty Tân Nam và Công ty 620.

Dự án cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 14m với 4 làn xe. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, chiều dài cầu chính 260m, chiều dài cầu dẫn phía Tân Châu trên 213m và chiều dài cầu dẫn phía Châu Đốc trên 193m… Cầu có 13 nhịp dẫn, mỗi bên cầu sẽ có 5 nhịp dẫn và giữa sông có 3 nhịp chính. Nhịp cầu chính dài nhất là 120m, độ ngang thông thuyền 75m và cao 11m. Cầu Châu Đốc là công trình cấp 1, có nhịp giữa 120m được đúc tại chỗ. Tổng mức đầu tư công trình trên 534 tỷ đồng.

Cầu hoàn thành giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa hai bờ còn 5 phút so với 30 phút khi đi phà.

Hiện hạng mục xây dựng cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu đã thi công vượt tiến độ 30%; phần cầu đã thi công kết cấu mố trụ, lao lắp xong 9/10 nhịp cầu dẫn ở 2 bờ, nhịp cầu chính có kết cấu đúc hẫng cân bằng sẽ được hợp long trong tháng 12-2023, đường dẫn vào cầu đã thi công đến lớp cấp phối đá dăm mặt đường.

“Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Đồng thời, còn thông tuyến Quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới (Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang) và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng” – ông Du nói.

Lâu nay, để qua lại giữa thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc ngăn cách bởi dòng sông Hậu, người dân phải đi phà Châu Giang mất khoảng 15 phút.