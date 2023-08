An Giang: Sạt lở đá trên núi Ba Thê

Ngày 23-8, tin từ Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả vụ sạt, lở đá tại khu vực núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn).

Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19-8, sau những cơn mưa lớn, 6 tảng đá (trọng lượng khoảng 20 tấn) từ trên núi Ba Thê đã bị sạt, rớt xuống chắn ngang đường lên đỉnh núi. Tại khu vực xảy ra vụ sạt lở, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đặt biển cấm người dân qua lại.

Theo Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai tỉnh An Giang, ngoài các tảng đá đã bị sạt, đổ, hiện trên núi Ba Thê còn nhiều tảng đá lớn khác (tổng khối lượng ước tính hơn 70 tấn) có nguy cơ tiếp tục bị sạt, đổ xuống đường và khu vực có nhà dân. Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai tỉnh An Giang đề nghị UBND huyện Thoại Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh sớm có biện pháp xử lý, di dời các tảng đá nêu trên để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.