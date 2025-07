An toàn giao thông mùa mưa bão: Những cung đường 10 năm …“đau khổ”

Quốc lộ 1A đoạn qua dốc Ông Phật (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) “nát như tương”. Ảnh chụp cuối tháng 7-2025. Ảnh: NGỌC OAI

Chỉ biết kêu… trời!

Trong ngày 21 và 22-7, phóng viên Báo SGGP có mặt dọc tuyến quốc lộ 1A (QL1A) qua hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai để ghi nhận thực tế và lắng nghe tâm tư của người dân, tài xế đang ngày đêm lưu thông trên tuyến lộ huyết mạch này. Dọc QL1A phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều đoạn đường vẫn xuống cấp trầm trọng, mặt đường rất xấu. Tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, mặt đường lồi lõm, gồ ghề, nhiều điểm dù đã được dặm vá ổ gà nhưng vẫn tiếp tục hư hỏng. Đáng chú ý, tại khu vực Hòa Mỹ (xã Xuân Cảnh), mặt đường dù được vá nhiều lần vẫn bị rạn nứt dạng vảy cá, hư hỏng nặng nề. Tuyến tránh qua phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ cũng trong tình trạng tương tự, kéo dài nhiều cây số. Tại Dốc Găng (xã Xuân Thọ), mặt đường lồi lõm liên tục, nhiều đoạn rạn nứt sâu, có nguy cơ hình thành ổ gà, ổ voi trong mưa lớn. Khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Thọ và Tuy An Bắc có nhiều điểm nguy cơ gây tê liệt giao thông khi mưa lũ kéo dài.

Anh Nguyễn Văn Công (quê Đồng Tháp), tài xế xe tải chở trái cây, than thở: Cứ mỗi mùa mưa, đoạn QL1A qua Phú Yên cũ lại khiến chúng tôi lo nhất. Ổ gà, ổ voi dày đặc, có đoạn hư hỏng kéo dài khiến xe tải thường xuyên bị gãy nhíp, hư máy, nhất là đoạn qua Dốc Găng rất khủng khiếp! Xe chở hàng có khi hư hỏng do sụp ổ gà hoặc sạt lở đường, giao hàng bị trễ, tài xế phải đền cước, lỗ nặng. Chúng tôi vẫn đóng đầy đủ các loại phí cầu đường, nhưng không hiểu sao, suốt nhiều năm qua vẫn phải chịu cảnh đường sá xuống cấp như vậy, chỉ biết ngửa mặt kêu… trời!

Men theo QL1A qua đèo Cù Mông, đến địa phận Gia Lai, tình trạng mặt đường tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng. Tại khu vực dốc Ông Phật (khu vực 8, phường Quy Nhơn Đông), mặt đường “nát như tương bần”, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ, khiến người dân rất bức xúc. “Chúng tôi kiến nghị suốt 2 năm, tiếp xúc cử tri cũng có ý kiến nhưng chẳng ai tiếp thu. Mùa nắng thì bụi mù mịt vì xe tải chở đất, mùa mưa ổ gà dày đặc, tai nạn luôn rình rập. Dân ở đây không dám ra đường”, ông Đặng Văn Minh (cựu chiến binh ở phường Quy Nhơn Tây) bức xúc.

Cũng trên “con đường cái quan” này đoạn qua xã Tuy Phước, Gia Lai mặt đường xuống cấp kéo dài hơn 10km, dù liên tục được dặm vá qua nhiều mùa mưa. Trong mùa mưa 2024, trên đoạn này đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn, phần lớn liên quan đến ổ gà. Đoạn tuyến này do BOT Nam Bình Định quản lý, thu phí nên nhiều tài xế tỏ ý rất bất bình khi phải trả tiền cho một tuyến đường “đau khổ”. Ngược ra phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, đoạn qua phường phường Bồng Sơn do Trạm BOT Bắc Bình Định khai thác, quản lý từng xảy ra vụ tai nạn chết người tháng 12-2024 có yếu tố do sụp ổ gà.

Sữa chữa trước mùa mưa

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến khẩn trương khắc phục hư hỏng, nhất là vào mùa mưa lũ. “Với hai điểm nóng là dốc Ông Phật và đoạn qua xã Tuy Phước do BOT Nam Bình Định quản lý, chúng tôi đã yêu cầu nhà đầu tư phải sửa chữa dứt điểm trước mùa mưa lũ 2025. Riêng đối với vị trí nhà đầu tư BOT Nam Bình Định, họ đã báo cáo đang triển khai dự án sửa chữa toàn tuyến với kinh phí trên 100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 7-2025. Còn đoạn dốc Ông Phật chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành khắc phục dứt điểm các hư hỏng trong tháng 8-2025”, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) thừa nhận, hiện còn nhiều cung đường xấu trên QL1A đoạn qua các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Riêng, tại vị trí Dốc Găng (qua tỉnh Đắk Lắk), Cục Đường bộ đã đồng ý cho triển khai dự án sửa chữa, khắc phục dứt điểm các hư hỏng lớn tại đây. Thời gian tới, Khu Quản lý đường bộ 3 sẽ triển khai dự án này, cơ bản sẽ khắc phục, cắt sửa tất cả những hư hỏng lớn, nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận, an toàn trong mùa mưa. “Đối với đoạn qua dốc Ông Phật đầu hầm Cù Mông, do đã bàn giao lại cho Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), vì vậy trách nhiệm sửa chữa, đảm bảo an toàn thuộc về đơn vị này. Vừa qua, chúng tôi đã có tham mưu gửi Cục Đường bộ để yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu thi công cao tốc đảm bảo an toàn, khắc phục các hư hỏng tại QL1A qua dốc Ông Phật. Đặc biệt, cần sửa chữa lại mặt đường dứt điểm trước mùa mưa lũ năm 2025. Còn các đoạn, tuyến do các nhà thầu BOT khai thác thì chúng tôi liên tục yêu cầu, ràng buộc trách nhiệm để nhà đầu tư khắc phục các bất cập, hư hỏng tránh xảy ra sự cố mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ…”, ông Nguyễn Phương Nam nói.

Lũ cát đỏ

Tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, tại các tuyến đường ven biển trọng điểm đi vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né như Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng,… liên tục xảy ra tình trạng lũ cát đỏ từ trên đồi cao đổ xuống gây ngập cục bộ, làm thiệt hại tài sản và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của người dân. Đáng nói, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần từ năm 2024 đến nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước trên đường 706B (Võ Nguyên Giáp) chưa hoàn thiện, khiến nước mưa dồn về một khu vực, cuốn cát tràn xuống các tuyến đường ven biển. Để khắc phục, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu nạo vét, xả băng đường 706B, lắp rọ đá giảm nước dồn và kiểm tra toàn bộ cống thoát nước. Tương tự, tại QL27C kết nối Lâm Đồng với Khánh Hòa cũng đang được khẩn trương nâng cấp, mở rộng một số đoạn đường hẹp, khúc cua gắt.

Còn ở tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, QL15D đoạn nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế La Lay dài 12,2km, là tuyến độc đạo kết nối các tỉnh Nam Lào với tỉnh Quảng Trị để thông ra biển. Tuyến đường này nằm trên địa hình dốc cao, vực sâu, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc lớn và có 14 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, trên đoạn QL15D liên tiếp xảy ra 6 vụ tai nạn lật xe tải nằm chắn ngang, khiến hàng trăm ô tô chở hàng qua lại cửa khẩu phải nằm chờ hàng chục tiếng đồng hồ, gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp.

Từ tháng 7-2023, Chính phủ cho phép phương tiện quá tải thông quan qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, vào nội địa 10km mới hạ tải. Điều này giúp giải tỏa áp lực tại cửa khẩu nhưng lượng xe đầu kéo tải trọng 40-50 tấn qua QL15D rất lớn, bình quân 150 lượt xe/ngày, khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị đứt gãy, sụp lún nguy cơ gây tai nạn và ách tắc giao thông kéo dài. Trước mắt, tỉnh Quảng Trị đầu tư 39,7 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để triển khai Dự án xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên QL15D, với các hạng mục chính: đào bạt mái taluy dương nhằm cải thiện tầm nhìn; xây dựng tường chắn taluy âm, mở rộng mặt đường và thi công hệ thống cầu, cống thoát nước.

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 25-7 trên tuyến QL 1A, thuộc địa phận tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 27-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp về kết quả điều tra vụ tai nạn. Theo báo cáo của công an tỉnh, xe khách giường nằm mang BKS 43F-007.76, do tài xế Lê Ngọc Thành (sinh năm 1989, trú Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông từ Hà Nội vào Đà Nẵng, chạy quá tốc độ quy định khi đến phường Sông Trí gặp trời mưa thì mất lái, lao vào vệ đường, lật nghiêng khiến 10 người chết, 15 người bị thương. Trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, nhà xe và các cá nhân liên quan. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải...

NGỌC OAI - VĂN THẮNG - NGUYỄN TIẾN