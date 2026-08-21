Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều tối nay (21-8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4.