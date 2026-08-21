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Hết vé dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan

SGGPO

Toàn bộ 3.000 vé dành cho cổ động viên (CĐV) Việt Nam tại trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam đã được bán hết trước một ngày trận đấu diễn ra.

HỮU THÀNH - THU HƯƠNG

Từ khóa

“Cháy vé” 3.000 chỗ dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan cổ động viên Việt Nam chung kết ASEAN Cup 2026 đội tuyển Việt Nam

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