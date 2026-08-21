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Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ, Nam bộ tăng mưa từ 22-8

SGGPO

Sáng 21-8, áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Nam bộ tạm giảm mưa dông trong ngày 21-8, sau đó mưa sẽ gia tăng trở lại.

PHÚC HẬU - THU HƯƠNG

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