TPHCM đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố

Ngày 21-8, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.