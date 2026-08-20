Bản tin thời sự 20-8: Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Bản tin thời sự 20-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nghệ An: Mưa lớn kéo dài làm nước ngập sâu, cuốn trôi đường tạm; Gia Lai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 18 căn nhà; Quảng Ngãi: Đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở; Vụ án VN10: “Cô tiên từ thiện” Trúc Phương khai gì?; Ghe đánh cá hơn 300 triệu đồng gần như thành phế liệu vì sóng lớn; Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới; VFF mở bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026.