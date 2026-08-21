Cứu 12 ngư dân Gia Lai bị nạn giữa biển

Ngày 21-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết Đồn Biên phòng Cát Khánh vừa phối hợp ứng cứu tàu cá cùng 12 ngư dân gặp sự cố trên vùng biển xã An Lương.



