Quảng Ngãi: Đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở

Sáng 20-8, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng, đất đá tràn xuống đường, chia cắt giao thông.