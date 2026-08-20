Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia tại sân Mỹ Đình vào tối qua 19-8 không chỉ đưa Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tăng 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.