Nghệ An: Mưa lớn kéo dài làm nước ngập sâu, cuốn trôi đường tạm

Ngày 20-8, mưa lớn kéo dài, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm 2 đường tạm bị cuốn trôi, gây ngập lụt nhiều đường, cầu tràn, chia cắt giao thông tại một số nơi ở phía Tây tỉnh Nghệ An.