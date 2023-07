Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung 1.436 tỷ đồng cho các dự án giao thông trọng điểm

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (trừ dầu khí) 6 tháng của tỉnh tăng 2,41%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,53%, dịch vụ lữ hành tăng 107,75%, chế tạo sản phẩm từ thép tăng 8,15%, sản xuất đồ uống tăng 61,49%… so cùng kỳ năm 2022. Tuy vậy, do giá trị sản xuất kinh doanh của một số ngành kinh tế lớn giảm sâu nên tổng thu ngân sách trên địa bàn ước chỉ đạt khoảng 44.123 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung hơn 1.436 tỷ đồng vốn dự phòng cho một số dự án giao thông trọng điểm.