Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ôn lại những trang sử hào hùng và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập - tự do của dân tộc, vì ấm no - hạnh phúc của nhân dân.

Đông đảo đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu

Qua nửa thế kỷ, từ một địa phương chịu nhiều đau thương mất mát, hậu quả bởi chiến tranh rất nặng nề, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ, lãnh đạo của Trung ương, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và khí chất của con người vùng Đất Đỏ - miền Đông gian lao mà anh dũng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vươn mình mạnh mẽ và phát triển toàn diện.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng cũng là thời khắc để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn về tương lai với khát vọng đổi mới và đột phá mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm tổ chức, sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh nhằm tạo ra những động năng mới, không gian mới cho phát triển.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Bình Dương và TPHCM hợp nhất lại thành TPHCM mới, có dân số chiếm hơn 1/10 cả nước, quy mô kinh tế chiếm 1/4 GDP quốc gia. Sự thay đổi lớn này mang tầm vóc một cuộc cách mạng, có tính bước ngoặt lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, tỉnh phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế, vươn ra biển lớn để trở nên giàu mạnh. Đồng thời, triển khai hiệu quả các đề án Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, phát triển Côn Đảo thành đô thị sinh thái biển kiểu mẫu, hoàn thiện hạ tầng logistics, hệ thống giao thông kết nối.

Đại tướng gợi mở, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, kết hợp chặt chẽ việc sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

PHÚ NGÂN