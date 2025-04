Tây Ninh triển khai Giải báo chí năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai trao Giải đặc biệt Giải báo chí năm 2024

Theo đó, nhằm thống nhất, tinh gọn, nâng cao chất lượng các giải báo chí trên địa bàn, tỉnh Tây Ninh đã hợp nhất Giải báo chí xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Giải báo chí truyền thống của Hội Nhà báo tỉnh qua 23 năm thực hiện; tạo điều kiện cho những người làm báo trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; động viên, khuyến khích, tôn vinh những người làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925- 21-6-2025).

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với các nhóm đề tài:

- Về xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh.

- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Về lịch sử cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên đất Tây Ninh.

- Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo.

- Về lịch sử, văn hóa, đất và người Tây Ninh; con người mới, điển hình tiên tiến ở địa phương trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; về thực hiện công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân ở địa phương; việc triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các tỉnh giáp biên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tác phẩm dự giải là những tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí kể từ ngày 30-4-2024 đến ngày 15-5-2025. Không nhận những tác phẩm đã đoạt các giải báo chí của tỉnh, khu vực Đông Nam bộ và Trung ương.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Tây Ninh và phù hợp với các tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn tối đa 3 tác phẩm. Đứng tên chung cùng tác phẩm, phóng viên quay phim tối đa không quá 4 tác phẩm.

Tác phẩm của các cơ quan báo chí trong tỉnh gửi về các chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh gửi về Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, số 256 - CMT8, phường 2, TP Tây Ninh. Thời gian công bố và trao giải là nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2025).

NGUYỄN THẾ