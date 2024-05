Bắc bộ sắp mưa to trở lại, Nam bộ chỉ còn 1 ngày nắng nóng cuối cùng

Trận mưa tối chủ nhật 12-5 ở Hà Nội. Ảnh: L.T.H.N.

Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 14-5, Nam bộ vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt trên 36 độ C và đã giảm khoảng 1 độ C so với ngày 13-5. Các điểm nắng nóng nhất là Tà Lài (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương)…

Dự báo ngày 15-5, Nam bộ vẫn có nắng nóng 36 độ C nhưng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đây sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng của đợt. “Từ ngày 16-5, nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kết thúc”, cơ quan khí tượng dự báo.

Ảnh mây vệ tinh tại TPHCM và Tây Nguyên chụp lúc 19 giờ ngày 14-5

Cập nhật đến chiều 14-5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, một số nơi ở Nam bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào. Dự báo chiều và tối 15-5, Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 70mm.

Từ ngày 17-5, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam bộ xuất hiện nhiều hơn (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Theo các chuyên gia khí tượng, dự báo từ khoảng ngày 18-5 trở đi, tần suất mưa sẽ nhiều hơn, những nơi chưa mưa thì cũng sẽ có mưa.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ tối 15 đến ngày 16-5, ở khu vực Bắc bộ sẽ lại có một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 120mm; ở khu vực Bắc Trung bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 70mm.

Khu vực Hàng Bài - Tràng Tiền (Hà Nội) ngập nặng do mưa tối 12-5. Ảnh tư liệu

Nguyên nhân của đợt mưa ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ là do sóng lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống, đẩy rãnh thấp xuống phía Nam.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa thông tin, sáng 15-5, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ NN-PTNT và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2024 (từ ngày 15-5 đến 22-5). Các hoạt động trong lễ mít tinh gồm diễn văn hưởng ứng, trao giải cuộc thi vẽ tranh, bài thuyết trình của trẻ em (học sinh) về phòng chống thiên tai, trao giải những sáng kiến phòng chống thiên tai…

VĂN PHÚC