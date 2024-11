Bắc bộ trời rét, Trung bộ tiếp tục mưa to

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Nguồn: NCHMF

Đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo, từ sáng nay đến đêm mai 27-11: khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; tại Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ảnh minh họa

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết trên biển, vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ảnh minh họa

Dự báo các khu vực ngày và đêm 26-11:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét, riêng Lai Châu - Điện Biên trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3-4; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Mô hình dự báo mưa và sét. Nguồn: WINDY

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 16-18 độ C; phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

N.MINH