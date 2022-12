Bám sát thực tiễn, nâng cao khả năng dự báo để kịp thời xử lý các sự việc phát sinh

Chiều 22-12, tại trụ sở Công an TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM thừa ủy quyền của Bộ Công an chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu (PV01) Công an TPHCM giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.