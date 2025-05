Vận động người dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID

Công an TPHCM đề nghị các đơn vị quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn phụ trách… đóng góp ý kiến với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, ưu tiên thực hiện qua ứng dụng VNeID ngay sau khi thành phố công bố tài liệu phục vụ lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử TPHCM.

Công an TPHCM cũng đề nghị Sở VH-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền đến nhân dân thành phố tham gia đóng góp ý kiến, ưu tiên thực hiện qua ứng dụng VNeID.

Người dân có thể góp ý về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID

Công an TPHCM cũng đề nghị các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone…) hỗ trợ nhắn tin thông báo cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; tập trung tuyên truyền qua ứng dụng Công dân số thành phố.

Ngoài ra, Sở KH-CN và Trung tâm chuyển đổi số TPHCM được đề nghị phối hợp với Công an TPHCM, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, phát hiện ngăn chặn hành vi tấn công mạng, phá hoại, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong suốt thời gian tổ chức lấy ý kiến của người dân trên VNeID.

CHÍ THẠCH