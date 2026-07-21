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Bạn đọc Báo SGGP chia sẻ với nạn nhân Hồ Đức

SGGPO

Sau khi Báo SGGP đăng tải về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ba mẹ con chị Trương Thị Tình (trú thôn Đông Hải, tỉnh Nghệ An), bạn đọc của báo đã hỗ trợ 155 triệu đồng.

Bạn đọc Báo SGGP chia sẻ với nạn nhân Hồ Đức
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PHƯƠNG ANH - DƯƠNG QUANG

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