Ban Giám đốc Công an TPHCM chúc tết các đơn vị, cá nhân

Ngày 9-2 (tức 30 Tết), Ban Giám đốc Công an TPHCM đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện và TP Thủ Đức; Công an tỉnh Đồng Nai.

Đoàn do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Phòng Tham mưu, Phòng Thanh tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TPHCM.

Tại các nơi thăm, Trung tướng Lê Hồng Nam ghi nhận, biểu dương thành tích mà cán bộ chiến sĩ các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới 2024, Giám đốc Công an TPHCM mong các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được.

Qua đó, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong việc chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn do Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh; công an các xã trên địa bàn huyện. Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và những thành tích, kết quả mà Công an huyện Bình Chánh đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, gửi lời chúc đến tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới 2024.

Đoàn do Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức và Công an tỉnh Đồng Nai. Tại các nơi thăm, Thượng tá Nguyễn Đình Dương ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng người thân gia đình một năm mới thành công, hạnh phúc.

Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm người thân của đồng chí Trần Quốc Hương (tức Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, nguyên Trưởng Ban ANT4; gia đình cố Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an TPHCM.

CHÍ THẠCH