Ban giám hiệu cam kết đồng hành cùng các gia đình giáo viên

Trên Báo SGGP số ra ngày 20-6-2024 có đăng bài “Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng: Có phương án an cư cho các gia đình giáo viên”, phản ánh sự lo lắng của các gia đình cán bộ, giáo viên của trường sinh sống tại ký túc xá (KTX) số 931-937 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TPHCM.

Ký túc xá 931-937 đường Trần Hưng Đạo, quận 5 nơi gắn bó gần 50 năm của cán bộ, giáo viên, đã xuống cấp

Trước vấn đề Báo SGGP nêu, ngày 24-6, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (nhà trường) đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20-6, Ban giám hiệu nhà trường đã họp với cán bộ, giảng viên của trường hiện đang công tác và đã nghỉ hưu ở tại KTX để trao đổi về việc thực hiện công tác di dời KTX số 931-937 Trần Hưng Đạo.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chất lượng công trình KTX đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ, cháy nổ bất cứ lúc nào; đồng thời thông tin với các hộ dân về Thông báo số 5180/ UBND ngày 18-10-2023 của UBND TPHCM về hình hình xuống cấp nghiêm trọng của KTX 931-937 Trần Hưng Đạo. Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị nhà trường nghiên cứu phản ánh của Sở Y tế TPHCM, khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, không để xảy ra ảnh hưởng đến an toàn an sinh cho người dân đang sinh sống xung quanh tòa nhà; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố theo quy định của pháp luật. Thông báo số 94/TB ngày 30-1-2024 của Văn phòng UBND TPHCM cũng nêu ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về việc di dời KTX số 931-937 Trần Hưng Đạo, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, các sở, ngành liên quan, UBND quận 5 và nhà trường rà soát nguồn gốc pháp lý khu đất để tham mưu UBND TPHCM phương án di dời, bàn giao mặt bằng cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM theo đúng quy định hiện hành.

Hiệu trưởng Lê Đình Kha khẳng định: Nhà trường luôn trân trọng các thế hệ cán bộ, giảng viên của trường và sẽ đồng hành với tất cả các gia đình trong quá trình thực hiện giải tỏa, di dời nhằm đảm bảo quyền lợi, thấu tình, đạt lý. Nhà trường vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ điện, nước, kiểm tra đảm bảo an toàn… phục vụ cho các gia đình còn lại cho đến khi rời KTX.

TRẦN YÊN