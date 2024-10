Bản tin ANTT 29-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cấp dưới tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa ở Bắc Ninh; Vụ án AIC tại Bắc Ninh: Một bị cáo khai không nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Phá đường dây chuyên cung cấp gấu ngựa, rùa đầu to về Hà Nội; Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn; Khánh Hòa: Một người đàn ông tử vong nghi do cắt trộm dây điện; Bắt tài xế ô tô đạp ga bỏ chạy làm cánh cửa đập vào mặt công an...