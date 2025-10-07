Đa phương tiện

Bản tin ANTT 7-10: Sống thấp thỏm dưới khối đá hàng chục tấn chênh vênh; Phó giám đốc bệnh viện làm giả bệnh án

Bản tin ANTT 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sạt lở đất xuống khu lán trại làm nương rẫy, 2 vợ chồng bị vùi lấp; Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu trong vụ nhóm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện; Cà Mau: Sau cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong; Phó Giám đốc bị cáo buộc làm giả bệnh án lao phổi; Đà Nẵng: Giải cứu kịp thời một sinh viên bị “bắt cóc online”; Khối đá lớn hàng chục tấn chênh vênh đỉnh núi có nguy cơ đổ sập; ...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

