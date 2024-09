Bản tin ANTT ngày 2-9: Hẹn giải quyết mâu thuẫn, thanh niên bị đâm chết

Bản tin ANTT ngày 2-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Người đàn ông Nga tử vong, nghi do rơi từ căn hộ du lịch; Hẹn giải quyết mâu thuẫn, thanh niên bị đâm chết; Đòi nợ cho cha, người đàn ông thuê người tạt sơn các hộ kinh doanh; Lào Cai: Trưởng Công an xã bị đối tượng điều khiển xe môtô đâm trọng thương; Tử vong do trượt chân ngã vào dòng nước xiết mùa mưa lũ; Bắt khẩn cấp tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn “kịch khung” tông tử vong 2 thanh niên.