Bản tin chiều 18-4: Bắt giữ con rể xông vào nhà chém cha mẹ vợ

Bản tin chiều 18-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thông qua danh mục 33 khu đất để thanh toán các dự án BT; Vụ tịch thu 42 gốc mai ở Côn Đảo: Trả lại 21 gốc sau khi chủ sở hữu chứng minh được nguồn gốc; Bắt đầu tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51; Đồng Nai: Khởi tố 2 đối tượng đổ hơn 567 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường; Đồng Nai: Tạm giữ người phụ nữ đột nhập phòng trọ trộm trang sức; Bắt giữ con rể xông vào nhà chém cha mẹ vợ.