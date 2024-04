Bản tin tối 12-4: Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị phạt 10 năm tù; Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM tiếp nhận điều tra vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; Bắt thiếu tá Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ 70 triệu đồng...