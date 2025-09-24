Đa phương tiện

Bản tin tối 24-9: Ngày mai 25-9, miền Bắc bắt đầu mưa bão

SGGPO

Bản tin tối 24-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI; Phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa khoa học - công nghệ vào mọi hoạt động; Ngày mai 25-9, miền Bắc bắt đầu mưa bão;  Quân đội sẵn sàng ứng phó bão Ragasa; Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông; TPHCM trình danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại; Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lãnh án...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

mưa lớn bão số 10 bão số 9 hà nội mưa lớn bộ đội biên phòng áp thấp nhiệt đới TBT tô lâm Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân Thủ đô Hà Nội Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đà nẳng quảng nam 74 khu đất thí điểm Nghị quyết 171 quốc hội thủ tướng phạm minh chính thủ tướng khoa học công nghệ

