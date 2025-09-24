Bản tin tối 24-9: Ngày mai 25-9, miền Bắc bắt đầu mưa bão

Bản tin tối 24-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI; Phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa khoa học - công nghệ vào mọi hoạt động; Ngày mai 25-9, miền Bắc bắt đầu mưa bão; Quân đội sẵn sàng ứng phó bão Ragasa; Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông; TPHCM trình danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại; Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lãnh án...