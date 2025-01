Bản tin tối 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Bình Dương giữ vững quốc phòng an ninh, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới; Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả ấn tượng của Công an TPHCM; Bộ Y tế thông tin về virus gây viêm phổi trên người đang xảy ra ở Trung Quốc; Tạm giữ nam thanh niên tông gãy xương cảnh sát sau trận chung kết lượt đi Việt Nam -Thái Lan.