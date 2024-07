Bản tin tối 6-7: Nổ lớn ở công ty gỗ, nhiều người bỏng nặng; CSGT Mở đường đưa trẻ sơ sinh đi cấp cứu

Bản tin tối 6-7: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được giao làm Người phát ngôn Bộ Công an; CSGT TPHCM mở đường đưa trẻ sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu; Nổ bồn chứa bụi gỗ, nhiều người bị thương; Bị can Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT HDTC cùng em trai sai phạm thế nào?; Vụ Công ty Xuyên Việt Oil: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can; Bạc Liêu: Chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng; Yêu cầu Chủ tịch UBND xã báo cáo vụ bị lừa đảo 4,6 tỷ đồng.