Bản tin tối ngày 27-6: Chính phủ giao TPHCM năm 2026 đạt tăng trưởng GRDP 10,2%

Bản tin tối 27-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chính phủ giao TPHCM năm 2026 đạt tăng trưởng GRDP 10,2%; Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy; Cà Mau: Gần 7 tỷ đồng hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại do mưa trái mùa; Bắc bộ sắp có thêm đợt mưa lớn, có thể tới 250mm; Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh; Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh ở phường Long Mỹ (Cần Thơ) hoạt động không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề.