Bản tin trưa 21-8: Bắc Ninh: Mưa lớn, úng ngập và sạt lở sáng 21-8; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng trên đường biển Nha Trang

Bản tin trưa 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 21-8: Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực; Bắc Ninh: Mưa lớn, úng ngập và sạt lở sáng 21-8; Thanh Hóa: Lội qua suối, 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi; Bố trí hàng trăm đội y tế ứng trực trong lễ diễu binh, diễu hành; Tạo điều kiện chuyển trường cho học sinh theo cha mẹ đến TPHCM làm việc; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng trên đường biển Nha Trang...