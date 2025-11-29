Đa phương tiện

Bản tin trưa 29-11: Bão số 15 duy trì cường độ mạnh, di chuyển chậm

Bản tin trưa 29-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bão số 15 duy trì cường độ mạnh, di chuyển chậm; Chủ động lên phương án sơ tán du khách để phòng tránh, ứng phó bão số 15; Giá vàng nhẫn 9999 sáng cuối tuần 29-11 tăng 1,2 triệu đồng/lượng; Thời tiết se lạnh, đồ giữ ấm bán chạy; Kịp thời điều tra, làm rõ đối tượng sử dụng súng tại đám cưới.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

