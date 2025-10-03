Bản tin trưa 3-10: Cập nhật vị trí bão Matmo; ACB lên tiếng vụ sản xuất vàng miếng

Bản tin trưa 3-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đêm 3-10, tâm bão Matmo vào Biển Đông; Bãi giữa, bãi bồi ở Hà Nội mênh mông nước lũ sông Hồng; Xe chở Quản đốc Thủy điện Tu Trên bị vùi lấp; Chính phủ hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ; Hơn 356 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại do bão số 10 gây ra; ACB nói gì về thông tin tái sản xuất vàng miếng?; Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo về phim có "đường lưỡi bò"...