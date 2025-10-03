Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin trưa 3-10: Cập nhật vị trí bão Matmo; ACB lên tiếng vụ sản xuất vàng miếng

SGGPO

Bản tin trưa 3-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đêm 3-10, tâm bão Matmo vào Biển Đông; Bãi giữa, bãi bồi ở Hà Nội mênh mông nước lũ sông Hồng; Xe chở Quản đốc Thủy điện Tu Trên bị vùi lấp; Chính phủ hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ; Hơn 356 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại do bão số 10 gây ra; ACB nói gì về thông tin tái sản xuất vàng miếng?; Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo về phim có "đường lưỡi bò"...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

vùi lấp đất đá thủy điện tu trên sạt lở mưa lớn diện rộng bão số 10 vi phạm giao thông csgt tài xế xe công nghệ hỗ trợ người dân khó khăn thủ tướng Phạm Minh Chính thiên tai ngập lụt mưa lớn bão số 11 bão matmo thiên tai bảo hiểm tai nạn bảo hiểm thiên tai bồi thường bảo hiểm ACB ngân hàng sản xuất vàng vàng miếng vàng nhẫn sông hồng nước dâng cao đường lưỡi bò hãy để tôi tỏa sáng cục điển ảnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn