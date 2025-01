Băng tuyết xuất hiện ở Yên Bái

Hôm nay, 27-1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), miền Bắc đã có nắng trên diện rộng. Buổi sáng, trời Hà Nội lạnh giá ở mức nhiệt độ 13-14 độ C, đến trưa đã ấm áp hơn nhờ nắng. Dự báo đêm nay, nhiệt độ Hà Nội trở lại 12-13 độ C và còn 11 độ C vào rạng sáng mai 28-1.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh núi ở đèo La Pán Tẩn sáng 27-1. Ảnh: A HỦ

Trong khi đó, nguồn tin từ tỉnh Yên Bái cho biết, sáng nay, nền nhiệt độ tại khu vực giảm mạnh. Một số khu vực núi cao của tỉnh Yên Bái như xã Sùng Đô (huyện Văn Chấn), xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải) đã có băng tuyết xuất hiện, nhiệt độ dưới 0 độ C.

Băng phủ trắng các vòm cây trên đỉnh đèo La Pán Tẩn (Mù Cang Chải - Yên Bái) sáng 27-1. Ảnh: VÀNG A THÀO

Người dân thông tin, tuyết rơi vào khoảng 3 giờ ngày 27-1 tại các xã Sùng Đô và Nậm Mười, kéo dài trong thời gian ngắn và không đủ tạo lớp phủ trên mặt đất hay cây cỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh đèo La Pán Tẩn và Trống Páo Sang (huyện Mù Cang Chải), khiến khung cảnh vùng cao trở nên huyền ảo trong ánh nắng đầu buổi sáng.

Người dân thích thú lên "check-in" cảnh băng tuyết ở Mù Cang Chải. Ảnh: A HỦ

Anh Vàng A Thào, người dân ở xã La Pán Tẩn, chia sẻ: “Từ sáng sớm, đi lên rừng, chúng tôi đã thấy lớp băng mỏng phủ trên các tán cây, ngọn cỏ”.

Băng giá bám trên cây cối ở đỉnh núi Trống Páo Sang. Ảnh: VÀNG A THÀO

Đợt lạnh này xảy ra ngay trước Tết Nguyên đán, nhiều nơi xuất hiện băng giá. Tuyết rơi đã mang đến không khí độc đáo cho vùng núi phía Bắc nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, người dân cũng lo lắng cho mạ non và hoa màu.

Ông Giàng A Nhà, Chủ tịch UBND xã Sùng Đô, cho biết: “Chúng tôi đã khuyến cáo bà con chủ động bảo vệ đàn gia súc, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn để phòng tránh thiệt hại do rét hại và băng giá gây ra trong dịp nghỉ tết. Đây là thời điểm bà con cần cẩn trọng để đảm bảo việc đón tết diễn ra một cách an vui”.

Hiện tại, chưa ghi nhận có thiệt hại đáng kể nào. Hiện tượng băng tuyết xuất hiện trong thời điểm năm hết tết đến tạo sự tò mò, thích thú cho khách du lịch miền xuôi. Cái lạnh cắt da cắt thịt kết hợp khung cảnh băng giá đã tô điểm thêm vẻ đẹp kỳ lạ của miền cao Yên Bái trong thời khắc cuối năm.

Những tán lá cây rừng bị phủ trắng băng ở Mù Cang Chải sáng 27-1. Ảnh: VÀNG A THÀO

Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các trung tâm dự báo quốc tế cho biết, đợt lạnh sâu này sẽ còn kéo dài đến những ngày đầu năm mới, đặc biệt tại các vùng núi cao. Sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ, nhiệt độ Hà Nội có thể chỉ còn 8-9 độ C.

PHÚC HẬU