Ở Hà Nội và TPHCM, 5 năm trước mức giá 100 triệu đồng/m2 cho căn hộ được coi là xa xỉ. Nhưng sau thời gian tăng giá liên tục, mức giá này hiện đã thuộc dạng “bình dân”. Nếu giá nhà ở trên trời mà thu nhập dưới đất, tới bao giờ người kiếm tiền ít mới được an cư?

- Hỏi câu bự quá, sao trả lời được. Giá nhà toàn ngóc lên, có lý do quan trọng là do nạn đầu cơ. Nếu có tới một nửa giao dịch nhà đất là mua để bán lại kiếm lời, giá phải tăng. Mà nạn đầu cơ lậm, lại do né được thuế. Nếu thuế áp mạnh vào người sở hữu bất động sản thứ hai trở đi, hoặc thuế cao nếu thời gian nắm giữ nhà ngắn, thị trường chuyển biến khác liền.

- Cứ vậy hoài, mua được nhà ở thành phố lớn có phải là giấc mơ vô vọng?

- Đâu có gì mãi. Từ đầu năm tới giờ, hàng ngàn giao dịch căn hộ ở Hà Nội và TPHCM đã được chốt. Điều đó cho thấy tâm lý người mua đã lạc quan hơn. Ở phân khúc cao, có nhiều dự án tung hàng ra bán. Nhưng khác biệt so với trước là đã xuất hiện những căn hộ giá rẻ. Hai xu hướng nghịch chiều này khiến giá trung bình của căn hộ đi ngang hoặc tăng ít.

- Có việc làm và chỗ ở ổn định là hai chuyện lớn để sống an ổn. Nguồn cung tăng, giá nhà rẻ đi mới giúp cho đa số người thu nhập thấp có chỗ ở dài lâu.

TƯ QUÉO