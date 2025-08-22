Báo chí sẽ tiên phong nếu khai thác được công nghệ mới

Tại Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 với chủ đề “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã có những chia sẻ đa chiều về báo chí và công nghệ trong thời đại số. Sự kiện do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức.

Tại diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trình bày tham luận “Công nghệ báo chí của tương lai”.

Trong tham luận, ông Lê Quốc Minh khẳng định các xu hướng công nghệ mới đang định hình lại báo chí hiện đại với tốc độ chưa từng có. Nhiều công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng và dự báo sẽ tiếp tục thay đổi ngành báo chí trong tương lai gần.

Quang cảnh diễn đàn

Một trong những công nghệ làm thay đổi ngành báo chí là trí tuệ nhân tạo (AI). Với sự phát triển vượt bậc của AI, công cụ này đã hỗ trợ tự động hóa viết bài, tóm tắt tin tức, nhận diện xu hướng, tối ưu hóa nội dung theo nhu cầu độc giả, tạo video, sản xuất podcast, kiểm tra chính tả và đề xuất tiêu đề. AI còn có thể tự động gỡ băng phỏng vấn, điều tra dữ liệu lớn và sản xuất bản tin cá nhân hóa, đa nền tảng, giúp nhà báo tập trung vào các chủ đề chuyên sâu và điều tra dài hạn.

Với AI, báo chí phương Tây đang sử dụng nhiều, tuy nhiên ở Việt Nam, việc ứng dụng AI còn khá chậm. Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, AI không chỉ để làm những thứ hời hợt mà có thể hỗ trợ báo chí rất nhiều.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân hóa trong báo chí rất quan trọng. Ông Lê Quốc Minh lấy ví dụ, thông thường muốn đưa tin về thị trường chứng khoán hôm nay thì chúng ta viết một bài báo mang tính tổng kết: hôm nay tình hình như thế nào; lên xuống mất điểm hay tăng điểm ra sao...

Nhưng công nghệ AI có thể hỗ trợ sản xuất ra nội dung dành riêng cho từng nhóm bạn đọc chỉ quan tâm đến cổ phiếu của ngành ngân hàng, hoặc của ngành thép, hay của nhà đầu tư nước ngoài... Cùng một lúc, AI có thể sản xuất ra 10 bài hoặc nhiều hơn cho một vấn đề và tự động "đẩy" đến với những người có nhu cầu phù hợp. AI cũng sẽ hỗ trợ tòa soạn mở rộng tương tác mà không cần phải tăng nhiều nhân sự.

Ông Lê Quốc Minh trình bày tham luận tại diễn đàn

Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí trong nước đang ứng dụng báo chí dữ liệu và trực quan hóa. Ông Lê Quốc Minh cho biết, báo chí dữ liệu là sự kết hợp phân tích dữ liệu lớn, xử lý và trực quan hóa, giúp bài báo trở nên sinh động, dễ hiểu và có chiều sâu, đặc biệt với các vấn đề xã hội hoặc kinh tế phức tạp, nhiều số liệu... Cùng với đó, blockchain cũng đang là xu hướng rất lớn trên báo chí thế giới để xác thực nội dung. Blockchain lưu giữ metadata về quyền tác giả, thời điểm xuất bản, tăng minh bạch, chống tin giả và bảo vệ bản quyền báo chí toàn cầu….

Cũng tại diễn đàn, nhà báo Lê Quốc Minh nhận định, những công nghệ mới sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới, đó là thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Điều này sẽ đưa độc giả vào thế giới ảo của bài báo, trải nghiệm sự kiện, chiến sự, điều tra hoặc phóng sự trong không gian thực được... ảo hóa. Báo chí điều tra, du lịch, giáo dục... sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ trải nghiệm nhập vai, tương tác đa chiều.

Trong khi đó, với báo chí tương tác 3D và Metaverse, tòa soạn, phóng viên và độc giả có thể gặp gỡ, phỏng vấn, hội thảo hoặc trao đổi ý kiến trong không gian 3D, tạo ra “báo chí tương tác” thực thụ, phá vỡ rào cản địa lý.

Trong bài tham luận, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam còn có nhiều chia sẻ khác liên quan tới công nghệ trong báo chí, mô tả bức tranh báo chí hiện đại có nhiều góc nhìn đa dạng và nhiều chiều để các nhà quản lý và người làm báo chuẩn bị tâm thế cho tương lai.

“Báo chí Việt Nam nếu tiên phong khai thác được những công nghệ mới sẽ đủ sức cạnh tranh và hội nhập, cung cấp tin tức chính xác, công bằng, cân bằng, sinh động và cá nhân hóa, phục vụ mọi tầng lớp công chúng”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

ĐỖ TRUNG