Báo chí cần được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn để chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Chiều 22-8, tại Hải Phòng, Báo Nhà báo & Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 với chủ đề: “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá”.

Quang cảnh diễn đàn

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy - UBND TP Hải Phòng cùng hơn 100 Tổng Biên tập các cơ quan báo chí.

Nghị quyết 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) được coi là “luồng xanh” thúc đẩy báo chí bước vào giai đoạn phát triển mới. Với định hướng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan báo chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, thực tế ảo… vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đổi mới sáng tạo đang là một xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, đòi hỏi khách quan và ưu tiên hàng đầu của đất nước ta để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tại diễn đàn

Từ quan điểm ấy, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã ra đời với những điểm mới đột phá, giúp gỡ điểm nghẽn từ nhận thức đến thể chế, góp phần giải phóng sức sáng tạo, nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là xác định “chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

Trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ thông qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ giúp thông tin được tiếp cận nhanh chóng, lan tỏa rộng rãi và tối ưu hiệu quả tới công chúng.

Để nâng cao sức cạnh tranh thông tin, báo chí đang là một trong những lĩnh vực cần có sự đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị với việc chỉ rõ “Phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực, trong đó có báo chí - truyền thông” đang mở ra những cơ hội lớn cho báo chí nước nhà.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM nhận định, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, báo chí không chỉ giữ vai trò thông tin - tuyên truyền mà còn phải trở thành một nền tảng truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng, tương tác cao. Vì vậy, báo chí cũng phải luôn đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số báo chí dù đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân do thiếu kinh phí đầu tư, công nghệ, nguồn nhân lực...

Theo bà Lý Việt Trung, hiện nay nguồn lực tài chính cho báo chí còn hạn chế, do đó, việc đầu tư cho công nghệ, mua bản quyền phần mềm, bảo trì hạ tầng đòi hỏi chi phí lớn, vượt quá khả năng tự chủ của tòa soạn. Bên cạnh đó là thiếu nhân sự công nghệ chuyên sâu. Đội ngũ kỹ thuật hiện có chủ yếu đảm nhiệm vận hành cơ bản, chưa đủ lực để phát triển các công cụ phân tích dữ liệu, AI, bảo mật hệ thống ở tầm cao.

Đó là chưa kể, báo chí ngày nay còn áp lực cạnh tranh từ mạng xã hội và nền tảng xuyên biên giới, độc giả có xu hướng tiếp cận tin tức từ nhiều nguồn phi báo chí, khiến báo chí chính thống phải đổi mới liên tục để giữ và mở rộng tệp người đọc…

Từ thực trạng trên, bà Lý Việt Trung cho rằng, báo chí cũng cần được đưa vào danh mục các đối tượng được ưu tiên tiếp cận Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57. Bởi vì báo chí cần được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để đổi mới, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tiếp cận quỹ sẽ giúp báo chí đầu tư hạ tầng số: nâng cấp hệ thống tòa soạn hội tụ, ứng dụng AI, big data, cloud để tối ưu hóa sản xuất và phân phối nội dung.

Nhiều đại biểu dự diễn đàn cho biết, thời cơ lớn nhất là cơ hội tái cấu trúc nhân lực, xây dựng đội ngũ “nhà báo số”, kỹ sư dữ liệu, chuyên gia phân tích truyền thông. Bên cạnh đó, cơ chế thí điểm (sandbox) cho phép thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới, cũng như nguồn vốn tín dụng 500.000 tỷ đồng dành cho đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội để báo chí đầu tư hạ tầng hiện đại và phát triển sản phẩm truyền thông mới. Nghị quyết 57 tạo ra những cơ hội cho báo chí: đầu tư vào hạ tầng số, ứng dụng AI, big data, blockchain chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình đa nền tảng, tương tác trực tiếp với độc giả qua mạng xã hội, podcast, video ngắn... Nhiều ý kiến đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo báo chí hoặc Quỹ chuyển đổi số cho báo chí - giải pháp tháo gỡ nút thắt về tài chính, hỗ trợ hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực số. Các chuyên gia nhấn mạnh, báo chí phải vừa giữ vững bản sắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ để hội nhập sâu rộng.

ĐỖ TRUNG