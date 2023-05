Bảo hiểm PTI “phủi” trách nhiệm?

Trong một chuyến đi công tác, khoảng 2 giờ sáng ngày 1-3, khi ô tô của ông T. đỗ bên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì bị một thanh niên chạy Grab bike tông vào phần đuôi xe, làm bể đèn và cản sau. Cơ quan CSGT (Công an TP Nha Trang), giám định viên của bảo hiểm PTI tại Nha Trang đã đến ghi nhận, lập biên bản vụ việc, xác định lỗi do tài xế Grab bike gây ra.

Ngay sau đó, ô tô của ông T. được đưa về xưởng dịch vụ Phú Thái Mobility (TPHCM), nhân viên PTI đến giám định và xác nhận giá để xưởng dịch vụ sửa chữa. Do lỗi bên thứ ba gây ra, nhân viên PTI đề nghị ông T. làm “giấy chuyển giao quyền yêu cầu bên thứ ba bồi hoàn kèm thông báo cho các bên liên quan”… Sau gần 3 tháng chờ đợi sửa chữa, ông T. nhận được thông báo từ Phú Thái Mobility rằng, PTI không bảo lãnh thanh toán và yêu cầu ông T. phải thanh toán với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng. Nhận thấy sự việc quá vô lý, ông T. liên hệ Văn phòng đại diện Giám định bồi thường PTI TPHCM thì nhận được phản hồi rằng: “Thời điểm xảy ra tai nạn, giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe 51G-097xx (ô tô của ông T.) có hiệu lực đến hết ngày 15-12-2022. Do đó, PTI không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”. Về vấn đề này, ông T. cho rằng, thời gian qua cơ quan công an điều tra đã ra quyết định khởi tố nhiều vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nên các trung tâm luôn trong tình trạng quá tải, người dân rất khó đăng kiểm xe. Nhân viên PTI cũng biết rõ tình trạng xe chưa đăng kiểm khi tư vấn bán bảo hiểm. “Vậy tại sao biết phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ ngày 15-12-2022 nhưng PTI vẫn tái ký HĐBH?”, ông T. đặt vấn đề và cho rằng, việc ô tô chưa thể đăng kiểm là do nguyên nhân khách quan, tai nạn xảy ra khi ô tô đang dừng đỗ chứ không lưu thông.

Theo ông T., quy trình xử lý của PTI không rõ ràng, gây thiệt hại về kinh tế, thời gian của khách hàng. “Khi xe đưa về xưởng dịch vụ sửa chữa, tại sao PTI không thông báo cho chủ xe biết ngay là PTI sẽ bồi thường hoặc không bồi thường một cách kịp thời để khách hàng có hướng xử lý? Đằng này, nhân viên giám định của PTI lần lượt đến lập hồ sơ, công nhận giá sửa chữa lần đầu là 98,3 triệu đồng, lần tiếp theo 113,2 triệu đồng (chưa VAT) để xưởng dịch vụ đặt hàng sửa chữa, để rồi sau gần 3 tháng, PTI đột nhiên ra thông báo không chịu bồi thường thiệt hại”, ông T. bức xúc.