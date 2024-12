Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tiền của bạn đọc tiếp sức 2 hoàn cảnh bệnh tật tại Nghệ An

Ngày 10-12, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã trao 18 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình ông Đinh Văn Đệ (ở xóm C3, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An).