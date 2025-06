Chắp cánh cho trẻ em ở các lớp học tình thương

Ngày 12-6, Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức (TPHCM) tổng kết dự án “Tăng cơ hội tiếp cận và đảm bảo an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang học tại các lớp tình thương trên địa bàn TP Thủ Đức” năm 2025. Dự án do tổ chức Save the Children International (Anh) viện trợ.

Mục tiêu của dự án là tăng cơ hội tiếp cận để đảm bảo an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang theo học trong các lớp học tình thương do chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội quản lý trên địa bàn TP Thủ Đức.

Bà Trần Thị Thanh Thủy cùng những đứa trẻ tại lớp học tình thương phường Bình Trưng Đông

Trải lòng tại chương trình, bà Trần Thị Thanh Thủy, quản lý lớp học tình thương phường Bình Trung Đông, xúc động cảm ơn khi dự án đã hỗ trợ các em không chỉ về vật chất mà còn hỗ trợ về mặt tinh thần, kiến thức cơ bản bảo vệ thân thể…

“Được học, được chơi chính là tuổi thơ của các em chứ không phải là cuộc đời lem luốc với những tờ vé số, lượm ve chai, bưng bê ở những hàng quán. Ở lớp học này, ước mơ của các em không bị “đánh cắp” mà được chắp thêm đôi cánh”, bà Thủy xúc động chia sẻ và mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức để em được đến trường, có một tương lai tươi sáng hơn.

Em Nguyễn Văn Bảo Anh, học sinh lớp học tình thương phường Long Bình chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, các em nhỏ tham gia lớp học tình thương cũng có dịp nói lên ước mơ của mình. Sau nhiều năm rèn luyện, em Nguyễn Văn Bảo Anh, học sinh lớp học tình thương phường Long Bình may mắn được vào học lớp 6 trường công lập. Bảo Anh mong muốn những bạn có hoàn cảnh như mình cũng sẽ được đến trường, được học tập trong môi trường tốt hơn để có cơ hội đến gần hơn với ước mơ của mình.

Những người có mặt tại hội trường cũng xúc động khi có những em tâm sự, nhờ dự án mà lần đầu em được đi Suối Tiên, lần đầu được ăn cơm trong nhà hàng với tư thế một vị khách…

Phó Giám đốc Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức Trần Chí Nghĩa, cho biết, các nội dung hoạt động của dự án được đảm bảo theo đúng tiến độ. Qua đó giúp các em phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, có cơ hội phát triển hơn trong cuộc sống.

Ông Trần Chí Nghĩa tặng giấy khen của Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức đến các cá nhân phụ trách lớp học tình thương trên địa bàn TP Thủ Đức

Ông Trần Chí Nghĩa thông tin, thời gian tới sẽ mở rộng phạm vi địa bàn triển khai dự án; đa dạng hóa hình thức hỗ trợ. Đồng thời xây dựng lớp học tình thương thân thiện và an toàn. Trong đó, chuẩn hoá các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ năng giáo viên, môi trường học tập an toàn, thân thiện để nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Kết quả chung giai đoạn 2024-2025, có 400 em được hỗ trợ đồ dùng học tập; 5 điểm lớp học tình thương được hỗ trợ trang thiết bị cơ bản; 400 em được trang bị kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em. Đồng thời, 60 cán bộ công tác xã hội, thầy, cô giáo đang dạy tại các lớp học tình thương, tình nguyện viên giáo dục được trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em… Với sự hỗ trợ, đồng hành trên, có 185 em chuyển qua hệ thống trường phổ cập; 3 em đạt thành tích học tập giỏi và đủ điều kiện chuyển qua trường công. Tổng kinh phí hoạt động dự án giai đoạn này là gần 1,4 tỷ đồng.

THU HƯỜNG