Bảo vệ bị đánh bất tỉnh vì nhắc đôi nam nữ không được dắt chó ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 27-2, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đang lấy lời khai T.C.H. (sinh năm 1999, ngụ quận 8) và một số người có liên quan đến vụ một bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh gây bất tỉnh.

theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông N.X.C. (sinh năm 1967, nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) thì phát hiện H. dừng, đậu xe máy trên đường. Sau đó, H. cùng 1 cô gái dắt theo con chó đi vào công viên.

Nam bảo vệ bị đánh bất tỉnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau đó, đôi nam nữ cho chó chạy rông trong khu vực công viên mà không buộc dây, không rọ mõm. Lúc này, ông C. nhắc nhở H. mang chó ra khỏi khu vực và không thả rông.

Tuy nhiên, đôi nam nữ không đồng ý mà cự cãi với ông C.. Một lúc sau, H. nhặt cây gậy đánh vào đầu ông C., khiến ông này chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ. Người dân phát hiện tìm cách sơ cứu và đưa ông C. đi bệnh viện.

Nhận tin báo, công an có mặt đưa người có liên quan về trụ sở làm việc.

DUY NAM