Bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 8-1, Thành ủy TPHCM đã có báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị năm 2025.

Theo đó, trong năm 2025, trên địa bàn TPHCM không phát sinh trường hợp người tố cáo nói chung và người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng yêu cầu bảo vệ hoặc phản ánh bị trả thù, trù dập.

Các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện nghiêm túc theo quy định về việc bảo mật thông tin người tố cáo, bảo vệ người tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

Trong tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể, luật sư… tham gia, đóng góp ý kiến trong quá trình giải quyết các vụ việc, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất về quan điểm giải quyết các vụ việc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM phát biểu chỉ đạo trong hội tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ảnh: VĂN MINH

Các cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM đã chủ động tiếp công dân, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền, tham gia đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trụ sở và địa điểm tiếp công dân của các cấp, các ngành trên địa bàn TPHCM được duy tu đảm bảo khang trang, lịch sự, phục vụ người dân đến liên hệ công việc. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả.

Nhiều vụ việc đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay ở cơ sở, hạn chế phát sinh vượt cấp; tạo lòng tin của người dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đa số kết quả giải quyết các vụ việc đã được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm, một số vụ việc tồn đọng, phức tạp, đông người, kéo dài nhiều năm liên quan đến các dự án phát triển kinh tế - xã hội (đã triển khai trong giai đoạn trước) đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Do vậy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phải tập trung hơn nữa cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh; có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo trên địa bàn TPHCM tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị thực hiện định kỳ, thường xuyên theo đúng quy định.

Kết quả trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 59 cuộc thanh tra, kiểm tra, 95 cuộc giám sát. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã chỉ ra các thiếu sót, hạn chế để kịp thời khắc phục.

Đồng thời, qua kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, chưa phát hiện có trường hợp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoặc vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

VĂN MINH