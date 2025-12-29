Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM

Ngày 29-12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Thực hiện: VĂN MINH

Ban Chỉ đạo do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm:

– Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM;

– Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM;

– Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM;

– Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM;

– Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Hiện chức danh Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn đảm nhiệm. Trước đó, trưa 29-12, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM) giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo, với sự tham dự của các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo.

