Đồng chí Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cũng theo quyết định, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Như vậy, đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM gồm: Trưởng ban, 4 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên. Bao gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

VĂN MINH