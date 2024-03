Bắt 2 cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ vì nhận hối lộ

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa, công an đã khởi tố bắt giam 2 bị can là công chức hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”.