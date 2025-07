Phú Thọ: Bắt 1 giám đốc sản xuất mỹ phẩm chống nắng giả

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) do Đường Văn Thiết (sinh năm 1981, thường trú tại tổ 7, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) làm giám đốc có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.

Chiều ngày 2-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án trên.

Quá trình điều tra xác định, do nhận thấy thị trường có nhu cầu lớn về việc sử dụng mặt hàng kem chống nắng nên từ năm 2019, Đường Văn Thiết đã thành lập doanh nghiệp, đầu tư xây dựng 1 nhà xưởng, thuê nhân công để sản xuất mỹ phẩm bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Đường Văn Thiết. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Bước đầu, cơ quan công an thu giữ gần 5.000 sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Althena; tạm giữ hơn 8.600 sản phẩm mỹ phẩm khác như kem dưỡng da đa năng, sữa rửa mặt, nước hoa, dầu gội đầu… là các thành phẩm chuẩn bị bán ra thị trường.

Theo cơ quan công an, mặc dù không phân tích được tỷ lệ, thành phần sản phẩm kem chống nắng trên, nhưng để người tiêu dùng tin tưởng, Đường Văn Thiết vẫn cho đặt in trên bao bì sản phẩm kem chống nắng thể hiện chỉ tiêu chống nắng được 98% tia UV.

Cơ quan công an khám xét và thu giữ một số tang vật tại xưởng sản xuất của đối tượng Đường Văn Thiết. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Tại bản kết luận giám định ngày 1-7 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định: chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của mẫu kem chống nắng do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam sản xuất chỉ đạt từ 4,2% đến 26,6% so với chỉ số ghi trên bao bì sản phẩm.

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26-8-2020 của Chính phủ, sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF nhỏ hơn 70% như công bố ghi trên bao bì sản phẩm được xác định là hàng giả.

Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

ĐỖ TRUNG